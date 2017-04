Treinverkeer tussen Dinant en Bertrix verloopt weer normaal

Door: redactie

30/04/17 - 01u15

© thinkstock.

Het treinverkeer tussen Dinant (Namen) en Bertrix (Luxemburg) was zaterdagavond enkele uren volledig onderbroken door enkele brandhaarden in de berm naast het spoor. Dat laat spoorwegnetbeheerder Infrabel weten.

De kleine brandjes werden veroorzaakt door een probleem met de remmen van een goederentrein. "De remmen waren geblokkeerd zonder dat de machinist hier erg in had. Hierdoor is de trein nog tientallen kilometers blijven verder rijden. De vonken die door de geblokkeerde remmen ontstonden, zijn overgeslagen op het gras in de berm naast het spoor", zegt woordvoerder Frédéric Sacré.



Inspecties

Infrabel heeft inspecties uitgevoerd aan het spoor om te zien of de brandjes schade hadden veroorzaakt. Eerst dacht de spoornetbeheerder dat een kabel over een afstand van honderden meters verbrand werd, maar het bleek uiteindelijk om een oude ongebruikte kabel te gaan.



Het treinverkeer werd gisterenavond al hersteld tussen Dinant en Houyet en tussen Houyet en Beauraing, en vanaf deze ochtend zal het volledige spoor weer opgesteld worden voor het treinverkeer.