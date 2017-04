Vermist Amerikaans meisje (16) gevonden in Nederland, moeder komt zelf meezoeken in Schipperskwartier

Door: FT

29/04/17

Sabrina hoopt haar dochter in Nederland of België terug te vinden en bracht enkele affiches mee. Dat heeft geloond. © anp.

Sinds 1 april had ze haar dochter niet meer gezien of gehoord. De Amerikaanse Sabrina zette alle middelen in om Margaret Lee (16) - plots vertrokken uit haar woonplaats Clarksville, de VS - terug te vinden. De vrouw zakte daarvoor zelfs naar Antwerpen af. Sabrina vreesde dat haar dochter in handen was gevallen van een loverboy. De Nederlandse politie vond de tiener vandaag terug, in Zwolle.

Margaret Lee, 16, has been missing since Saturday. Police believe she is trying to leave the U.S. https://t.co/lTMDYnkD80 pic.twitter.com/yarKjHOV57 — WSMV-TV, Nashville (@WSMV) Thu Apr 06 00:00:00 MEST 2017

Margaret Lee, zoals Maggie officieel heet, vertrok op 1 april vanuit Clarksville, Tennessee (Verenigde Staten) naar Nederland. Ze had al lange tijd contact met een Nederlandse jongen en wilde hem graag ontmoeten. Moeder Sabrina was in alle staten. Van haar dochter was bijna dertig dagen lang geen spoor. Het meisje was de VS ontvlucht zonder geld.



"Begin april is ze op het vliegtuig naar Nederland gestapt. Van de FBI hebben we vernomen dat Maggie hier contact heeft gehad met een persoon die zich in Den Haag bevindt", stelde de Nederlandse politie eerder.



Haar moeder reisde op Koningsdag, donderdag, naar Nederland om haar dochter hier te komen zoeken en trok zelfs de grens over, naar het Schipperskwartier in Antwerpen. "Maggie heeft een jongen ontmoet. Ze is verliefd geworden. Hij heeft haar gebrainwasht", vertelde ze aan de collega's van het Algemeen Dagblad. "Hij liet haar geloven dat, als ze naar Amsterdam of Den Haag zou komen, dat ze niet meer naar school hoefde te gaan. Het zou hier een paradijs voor haar worden."



De vrouw hield ook een emotionele oproep op de Nederlandse televisiezender RTL: "Deze verdwijningspoging is niets voor haar, dus ik ben bang dat er iets mis is. Ze is mogelijk in gevaar. Ze bevindt zich in een land dat ze niet kent en ze heeft nauwelijks geld bij zich. Ik hou van je en ik wacht op je, kom alsjeblieft naar huis", klonk het.



Trein

De Nederlandse politie kwam vandaag te weten dat Maggie onderweg was met de trein naar Zwolle, dankzij tips van alerte burgers. In de omgeving van het station werd ze vandaag gespot en door de politie meegenomen. Of ze op dat moment gezelschap had, is niet bekend.



Het is niet bekend waar Maggie de afgelopen weken is geweest en in welke toestand ze verkeert. De Amerikaanse wordt nu door de politie overgeplaatst naar Den Haag waar ze wordt verhoord.