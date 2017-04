Oude kaaimuur langs Schelde in Antwerpen opgeblazen

bewerkt door: redactie

29/04/17 - 19u46 Bron: VRT

video In Antwerpen is een oude kaaimuur langs de Schelde opgeblazen. De politie bakende een ruime veiligheidszone af en de explosieven werden onder water aangebracht. Met een luide knal en een rimpeling vlak onder het wateroppervlak van de Schelde werd de oude kaaimuur gesloopt.

Heb je daarnet trillingen gevoeld? Het ging om afbraakwerken aan de kaaimuren. Geen reden tot paniek dus. #kaaien #antwerpen https://t.co/BQtYLZ8Km1 — Brandweer Antwerpen (@BZAntwerpen) Afbraak #kaaimuur #nieuwzuid: voor en na! Op 27 mei volgt een tweede afbraakmoment: https://t.co/Z113uV7bst pic.twitter.com/Rqw5rcr3tq — Sigmaplan (@Sigmaplan)

De ontploffing was in de ruime omgeving van de stad te voelen, maar de brandweer en het agentschap Waterwegen en Zeekanaal zeggen dat alles vlot is verlopen en er geen enkele reden tot paniek is. Bij de ontploffing van een ander deel van de kaaimuur vorig jaar belden heel wat inwoners uit de buurt de hulpdiensten.



Dit jaar werden extra maatregelen genomen om de hinder te beperken, en werden de explosieven op een andere manier tot ontploffing gebracht. Nog tot 21 uur is er in enkele straten in de buurt een veiligheidsperimeter ingesteld.