60-jarige man uit Ieper sterft bij ongeval in Elverdinge, bejaard koppel zwaargewond

LSI

29/04/17 - 18u59 Bron: Eigen berichtgeving

© LSI.

Langs de Veurnseweg (N8) in Elverdinge (Ieper) is deze namiddag rond 17u een 60-jarige man uit Ieper om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De wagen van de man botste frontaal met een voertuig dat op de kaarsrechte weg uit de tegenovergestelde richting kwam.

In dat tweede voertuig liep een bejaard koppel uit Ieper ook zware verwondingen op. De 79-jarige man werd met een MUG-heli naar het ziekenhuis in Brugge overgebracht, de 82-jarige vrouw met een ambulance naar het ziekenhuis in Ieper.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Wellicht week één van beiden van het rijvak af waardoor het tot een frontale botsing kwam.



Een verkeersdeskundige van het parket van West-Vlaanderen zal ter plaatse de precieze omstandigheden onderzoeken. De weg tussen Ieper en Veurne is plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.