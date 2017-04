Europa dringt aan op snel brexitakkoord over rechten burgers

bewerkt door: LS

Europees president Donald Tusk hoopt dat de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie snel een akkoord opleveren over het behoud van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië.

"We hebben een ernstige Britse reactie nodig. Zodra de Britten echte garanties geven voor onze burgers, kan er snel een oplossing komen", zei Tusk na afloop van een Europese top waar de 27 overige lidstaten hun onderhandelingsstrategie hebben vastgelegd.



De Brexit heeft een enorme impact op de 3,2 miljoen Europese burgers in Groot-Brittannië en de 1,2 miljoen Britten die op het vasteland wonen. Wat met hun verblijfs- en arbeidsvergunningen? Hun toegang tot uitkeringen? Zowel de Europese leiders als de Britse premier Theresa May hebben al aangegeven dat ze de vrijwaring van de rechten van die burgers als een prioriteit in de onderhandelingen aanzien, maar een sinecure wordt het niet.



Technische moeilijkheden

