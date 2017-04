Brussel-centrum weer vrij: eigenares 'verdacht pakket' meldt zich

Stéphanie Romans

29/04/17 - 16u22 Bron: Eigen berichtgeving

'Het verdachte pakket' lag aan bakkerij Paul op de Grasmarkt. Het behoorde toe aan een vrouw, die het pakje - in samenspraak met DOVO - uiteindelijk mocht openmaken. © Marc Baert.

De omgeving van de Brusselse Grasmarkt was deze namiddag even volledig afgesloten na de vondst van een verdacht pakket. Intussen is de perimeter opgeheven en zijn de winkels in de buurt weer open.