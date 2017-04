Silke neemt afscheid van Jeson (18) in volle aula: "Ik zie je ook graag. Je kleintje"

LSI

29/04/17 - 14u00

© Henk Deleu.

In een volle aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk is deze middag afscheid genomen van Jeson Lambert (18) uit Lendelede. De jongeman overleed twee jaar na een ongeval met zijn fiets aan zijn school Atheneum Bellevue in Izegem aan een acute leukemie-aanval. "Ik zie je graag", weerklonk het in een tekst van Silke (18), zijn schoolvriendin die de voorbije twee jaar al haar vrije tijd aan de zijde van Jeson doorbracht in het ziekenhuis of het dienstverleningscentrum.

Silke waakte twee jaar naast haar comateuze vriendje Jeson. © Henk Deleu.

'Ik neem je mee', zong Gers Pardoel bij de start van de afscheidsplechtigheid, die doorspekt werd met tal van foto's van Jeson uit zijn kindertijd, maar ook een pak uit de voorbije twee jaar in het ziekenhuis of het dienstverleningscentrum, waar hij sinds de fatale dag van het ongeval op 11 februari 2015 vaak verbleef. "Je stralende ogen, je lach, je positieve ingesteldheid, je wilskracht zullen we onthouden", klonk het bij een begeleidster van het dienstverleningscentrum. "Je leerde ons dat geluk in kleine dingen zit."



"Veel te vroeg, nog voor zijn leven begon, is Jeson van ons heengegaan", stond de priester nog even stil bij de jonge leeftijd van Jeson. "Elk woord schiet daarbij tekort."



"Je geest wou nog blijven maar slapend deed de tijd zijn werk", verwoordde plusmama Chantal haar verdriet. "Je blijft voor altijd in ons hart."



'Bedankt mijn vriend, 't was te kort', zong André Hazes heel toepasselijk. 'Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Ik heb het fijn met je gehad. Jij hebt een plaats in mijn hart.'



Het meest pakkende moment van de plechtigheid kwam er toen een tekst van hartsvriendin Silke, die de voorbije twee jaar nauwelijks van Jesons zijde week, werd voorgelezen. "Grote vriend. Al de eerste dag op school was speciaal. We deden alles samen, we waren twee handen op één buik. Jij stond altijd klaar om te plagen en kattenkwaad uit te halen. Ik volgde je overal, naar het ziekenhuis in Roeselare of Oostende, in Gent, het centrum in Deinze,... Ik zag dat je er toch gelukkig was en nieuwe mensen leerde kennen. Toen ik het droevige nieuws te horen kreeg, stond mijn wereld stil. Ik herinner me nog goed je laatste berichtje: 'ik zie je graag en dat zal nog lang blijven duren'. Ik zie je ook graag. Je kleintje."



Opvallend: op alle foto's in zijn rolstoel of bed waar hij na het ongeval aan gekluisterd was, was de kenmerkende lach van Jeson te zien.