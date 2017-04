Wielertoeriste op slag dood na aanrijding in Elzele

Door: redactie

Alweer dramatisch nieuws uit de wielersport, want tijdens de Etixx Classic is vanochtend een vrouwelijke wielertoeriste om het leven gekomen. Dat meldt VTM Nieuws.

De vrouw, een vijftiger uit Oostende, was op slag dood nadat ze werd gegrepen op een druk kruispunt in het Henegouwse Elzele. Er vielen geen andere gewonden bij het incident.



De Etixx Classic is een wielertoertocht die om de twee jaar wordt georganiseerd en telkens zo'n 7.000 deelnemers trekt. De start en de aankomst is voorzien in het Oost-Vlaamse Nazareth.



Het nieuws komt daags nadat een 40-jarige triatleet eveneens overleed nadat hij tijdens een training in het West-Vlaamse Dentergem werd aangereden.