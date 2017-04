Vlaamse regering maakt 1 miljoen euro vrij voor Consortium 12-12

Door: redactie

29/04/17 - 05u05 Bron: Belga

© belga.

De Vlaamse regering schenkt 1 miljoen euro aan het Consortium 12-12 voor de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekendgemaakt.

Sinds midden maart zamelt het Consortium 12-12 geld in voor de hongersnood in de vier landen. Door gewapende conflicten, klimaatcondities en extreme armoede lijden 20 miljoen mensen, onder wie 1,4 miljoen kinderen, aan ernstige ondervoeding. Volgens de Verenigde Naties gaat het om de ergste humanitaire ramp sinds 1945.



In maart besliste Vlaams minister-president Bourgeois al 100.000 euro noodhulp vrij te maken voor Zuid-Soedan via Plan België. Samen met Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en Unicef vormt Plan België het Consortium 12-12.



De zes leden zijn aanwezig in de getroffen landen en bundelen de krachten om er de bevolking te helpen. Ze staan in voor de verdeling van drinkwater en voedsel, de bescherming van de zwakste kinderen, de verbetering van de hygiëne en het verstrekken van gezondheidszorg.



Minister-president Bourgeois: "De Vlaamse regering heeft niet geaarzeld om 1 miljoen euro vrij te maken voor de actie 'Hongersnood 12-12'. De toestand in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen is schrijnend. Zoveel mogelijk financiële middelen zijn nodig om de mensonwaardige omstandigheden van de bevolking daar te verhelpen. Ik wil een warme oproep lanceren aan alle Vlamingen om een gift te doen aan Consortium 12-12 op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 en de mensen die door hongersnood bedreigd worden te steunen."