Triatleet komt om tijdens fietstocht: "Te laat gereageerd door oortjes"

29/04/17 - 07u23 Bron: Het Laatste Nieuws

© Marc Melchior.

Een 40-jarige triatleet is gisteren omgekomen na een ongeval tijdens een fietstocht in het West-Vlaamse Markegem. "De fietser moest voorrang verlenen aan een wagen die van rechts kwam op het kruispunt, maar deed dat niet", aldus het Kortrijkse parket. De man zou te laat gereageerd hebben omdat hij muziek beluisterde met 'oortjes'.

Ter voorbereiding van zijn tweede deelname aan de Ironman in Hawaï maalde de Brugse amateurtriatleet Kenneth Neyt al heel wat kilometers af, maar gisteren liep één van z'n vele voorbereidingsritten fataal af. De 40-jarige Neyt kwam even na 16 uur met zijn racefiets aan bij het kruispunt van de Kruisstraat en de Kouterweg in het landelijke Markegem. Ondanks de borden die aankondigen dat er een kruispunt volgt, remde hij niet en werd hij aangereden door een terreinwagen die van rechts kwam. "Ik kan er niets aan doen", zucht de Poolse chauffeur van de Hyundai. "Ik vertraagde en keek in de verkeersspiegel die hier hangt, net omdat het zo'n gevaarlijk kruispunt is. Ik zag niets en reed door. Toen dook hij plots op en was het te laat." Neyt - die met 'oortjes' naar muziek luisterde - werd over de wagen geslingerd en raakte zwaargewond. De veertiger overleed later in het ziekenhuis van Waregem.



Het Kortrijkse parket legt de schuld voor het ongeval bij de fietser. "Volgens de verkeersdeskundige moest hij voorrang geven aan het verkeer dat van rechts kwam, maar hij deed dat niet", klinkt het. "De chauffeur van de wagen reed niet te snel en had niet gedronken."