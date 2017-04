Justitie verkwist miljoenen bij vernietigen van wapens

TK

29/04/17 - 06u41 Bron: Belga

© anp.

Nog nooit heeft een crimineel in ons land betaald voor het vernietigen van de wapens die bij hem in beslag werden genomen. Nochtans verplicht de wet dat, schrijft De Tijd vandaag. Justitie plakte er echter nog geen tarief op, waardoor de staat miljoenen euro's misloopt.

"De kosten van de bewaring en het vervoer van de wapens tot op de plaats van vernietiging, en de vernietiging zelf, komen ten laste van de veroordeelde", staat in de wapenwet van 2007. Dat blijkt in de praktijk echter niet te gebeuren, aldus Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA), "omdat er in het koninklijk besluit over de gerechtskosten in strafzaken geen item voorzien is over het vernietigen van wapens. Ook in de rondzendbrief staat daarover niets."



Navraag van De Tijd bevestigt dat geen enkele veroordeelde al moest betalen voor het vernietigen van illegale wapens. "In zijn uitspraak zal de rechter bij de verbeurdverklaring van de wapens wel vragen dat de vernietiging gebeurt op kosten van de veroordeelde. Maar dat blijft altijd theorie", vertelt Francis Clarysse, woordvoerder van het Gentse parket-generaal. "Dat komt omdat er nog geen officiële tarieven zijn voor het transport en de opslag van de wapens. Er is alleen een forfait van 9,85 euro voor de loonkosten van de vernietiging. Zolang er geen algemeen tarief is, gebeurt alles op kosten van Justitie."



Jaarlijks worden in België ongeveer 15.500 illegale wapens vernietigd. Volgens Degroote kunnen de bewaar-, vervoers- en vernietigingskosten samen "gemakkelijk oplopen tot 50 euro per wapen". "Al tien jaar loopt Justitie dus jaarlijks ongeveer een half miljoen euro mis", stelt hij.



Degroote vindt dat minister van Justitie Koen Geens "het probleem weigert in te zien", Geens stelt dan weer dat "hij er helaas geen zicht op heeft in hoeverre deze kosten daadwerkelijk worden gerecupereerd bij de veroordeelde".