In twee maanden tijd: 32 keer geflitst op zelfde plaats

Door: redactie

29/04/17 - 06u15 Bron: Het Laatste Nieuws

Foto ter illustratie © belga.

Op de politierechtbank in Antwerpen heeft een 28-jarige Roemeen een nieuw record gevestigd. Vasile B. werd in een tweetal maanden liefst 32 keer geflitst. Elke keer ging het om eerder kleine inbreuken: tussen de 60 en 67 km/u waar 50 km/u is toegelaten. De man passeerde elke dag voorbij dezelfde flitspaal in de buurt van de Boomsesteenweg en had zich dus wellicht mispakt aan de snelheidslimiet.



Het komt hem nu wel duur te staan: voor alle boetes samen moet hij 4.310 euro ophoesten. Ook zijn wagen werd al in beslag genomen. De politierechter vermoedt dat de overtreder met de noorderzon vertrokken is, want hij werd bij verstek veroordeeld.