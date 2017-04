Dour huldigt eerste biologische zwemvijver van België in

Door: redactie

De stad Dour heeft vrijdag de eerste biologische zwemvijver van België ingehuldigd op de zogenaamde "Belvedère"-site. Op het terrein bevond zich vroeger al een populair openluchtzwembad. Sinds enkele jaren was het in onbruik, maar nu kreeg het dus een nieuw leven via een sport-, milieu- en stedelijk renovatieproject.