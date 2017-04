Derde keer levenslang voor Johan Devriendt: "Gruwelijke en koelbloedige moord"

Bewerkt door: ADN

Gewezen politie-inspecteur kan nog altijd in cassatie gaan

Assisen Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft vanavond Johan Devriendt (46) veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Christel Van Bourgogne. Het is al de derde keer in ruim tien jaar tijd dat hij de zwaarste straf opgelegd kreeg.

© belga. Driemaal verschijnen voor assisen is uitzonderlijk. Driemaal voor dezelfde misdaad al helemaal. Het overkwam Johan Devriendt, die er zelf meer dan één hand in heeft. De gewezen politie-inspecteur putte alle rechtsmiddelen uit, nationaal en Europees. Daardoor kende hij bijna veertien jaar na de feiten nog altijd zijn definitieve straf niet.



Net als in september 2006 en juni 2016 werd Devriendt tijdens zijn derde assisenproces tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn partner Christel Van Bourgogne (29) in Linkebeek in de nacht van 24 op 25 augustus 2003. "Devriendt heeft haar op een gruwelijke wijze het leven ontnomen vanuit zijn eigen drang naar lustbeleving met zijn nieuwe geliefde", stelde assisenvoorzitter Peter Hartoch.

Geen verzachtende omstandigheden "Er zijn geen omstandigheden die een lagere sanctie dan de maximumstraf verantwoorden." "Er zijn geen omstandigheden die een lagere sanctie dan de maximumstraf verantwoorden. Zijn gunstig strafverleden weegt niet op tegen de koelbloedigheid waarmee hij Van Bourgogne doodde: tijdens haar slaap in het gemeenschappelijk bed."



De overschrijding van de redelijke termijn werd evenmin als een verzachtende omstandigheid aangenomen. Het hof legde de verantwoordelijkheid voor de ellenlange procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en niet bij de Belgische staat.