De naam van het nieuwe gemeentehuis van Staden: AC/DC

Bewerkt door: ADN

28/04/17 - 21u23 Bron: Focus WTV

Burgemeester Francesco Vanderjeugd is fan. © Focus WTV.

staden Kent u AC/DC? Natuurlijk, maar het gaat hier voor één keer niet over de beroemde Australische hardrockband. Het is zowaar de naam van het nieuwe gemeentehuis van het West-Vlaamse Staden. AC/DC staat in de gemeente voor Administratief Centrum/Dienstencentrum. En dat wordt niet door iedereen gesmaakt, zo meldt Focus WTV.