Ruim 90 procent van deelnemers proefproject tevreden met paarse PMD-zak

EB

28/04/17 - 15u42 Bron: Belga

© Eric Flamand.

Uit een eerste conclusie van een consumentenstudie bij de deelnemers van het proefproject met de paarse PMD-zak, blijkt een overwegend positieve houding. Maar liefst 92 procent verklaart het scenario van de verruimde inzameling te waarderen, tegenover 86 procent bij het begin. Dat zegt Fost Plus, de vzw die instaat voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

Fost Plus onderzoekt samen met intercommunales en de steden en gemeenten de mogelijkheden voor een uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen. Er lopen ook meerdere proefprojecten, zoals dat met de paarse PMD-zak (de zogenaamde P+MD-zak). Daaraan nemen sinds 1 januari 2016 in totaal 120.000 burgers uit zes gemeenten (drie Vlaamse en drie Waalse) deel.



Hoewel meer dan negen op de tien deelnemers tevreden zijn over het proefproject, komt uit de studie wel naar voren dat een duidelijke communicatie over de sorteerregels nog altijd doorslaggevend blijft "om de consument wegwijs te maken". Bij twijfel wordt afval namelijk soms nog te vaak bij het restafval gegooid.



Voorts werd nog gevraagd naar de motivering om extra te sorteren. "Het milieuvoordeel vormt de belangrijkste beweegreden, nog vóór het financiële voordeel", luidt het. "De Belg vindt het belangrijk dat de bijkomende plastics die hij sorteert, ook daadwerkelijk gerecycleerd worden. In zijn ogen heeft het immers totaal geen nut om verpakkingen in te zamelen waarvoor geen recyclagetoepassing bestaat. In nauwe samenwerking met de recyclagebedrijven wordt momenteel onderzoek gedaan om de recyclagetoepassingen voor de bijkomende plastic fracties te verbeteren of om er nieuwe te ontwikkelen."