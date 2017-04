Start werken op E17/R1 aan Kennedytunnel uitgesteld

Door: redactie

28/04/17 - 15u35 Bron: Belga

De nachtelijke werken die gedurende zes weekends voorzien zijn aan het wegdek van de E17/R1 ter hoogte van de Kennedytunnel in Antwerpen, moeten in laatste instantie tijdelijk uitgesteld worden. De aannemer zou vanavond om 21.00 uur de werken aanvatten, maar door een vergunningsprobleem is dit niet mogelijk. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.