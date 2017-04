Door: redactie

Het UZ Leuven start vandaag met de bouw van het eerste Belgische centrum voor protontherapie. Dat is een nieuwe manier om kwaadaardige tumoren te bestralen die veel preciezer is en minder bijwerkingen heeft. Nu moeten patiënten daarvoor naar Duitsland of Zwitserland. Vanaf 2019 zullen ze behandeld worden in Leuven - in twee bunkers onder de grond.