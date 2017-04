Dashcamfilmpje op Facebook komt bestuurder (24) duur te staan

Door: Thomas Vandewalle

28/04/17 - 13u50 Bron: Eigen berichtgeving

Beeld ter illustratie © RV.

Geraardsbergen De 24-jarige J. D.P. uit Geraardsbergen zal in het vervolg wel twee keer nadenken vooraleer hij een filmpje van zijn dashcam op Facebook gooit. De politierechter legde de man een stevige boete én een rijverbod op.

In het filmpje was te zien hoe de twintiger afgelopen winter in de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen met zijn wagen in de sneeuw reed en daarbij enkele gevaarlijke manoeuvres uithaalde, waardoor zijn wagen begon te slippen. Dat leverde de man op Facebook in eerste instantie bijzonder veel 'likes' op. Maar uiteindelijk kregen ook de politie en het parket het filmpje te zien, waarna de man gedagvaard werd.



'Stoerdoenerij'

"Hij wou gewoon zijn winterbanden eens testen", vertelde zijn advocaat deze morgen in de politierechtbank. Politierechter Gilbert Callens was echter niet onder de indruk van die uitleg. "Ik was geschrokken toen ik het dossier las", richtte hij zich tot de beklaagde. "Eerst dergelijke toeren uithalen en dan nog het lef hebben om het filmpje ervan op Facebook te zwieren, dat heb ik hier nog niet meegemaakt. Voor hetzelfde geld was je er vandaag niet meer. Er stonden namelijk zware opleggers langs de kant van de weg geparkeerd en je zal wel aan meer dan 20 km/uur hebben gereden. Als er een rijstrook volledig sneeuwvrij is gemaakt, waarom moet je dan in de sneeuw gaan rijden?", vroeg hij zich nog af. "Nadien ben je ook nog eens gaan kijken naar je bandenspoor. Pure 'stoerdoenerij' dus."



De politierechter legde de man uiteindelijk een geldboete van 400 euro op, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij. Zijn rijbewijs is hij 45 dagen kwijt.