Door: redactie

28/04/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video

De politie heeft vanmorgen een verdachte opgepakt voor de moord op Laeticia Bauwens, de studente van 23 die zaterdagmorgen brutaal vermoord is op een parkeerterrein in Bergen. De verdachte die nu is opgepakt, is een man van 33. Hij kende Laeticia niet. Vermoedelijk probeerde hij haar te verkrachten, maar is dat mislukt.