Franse champagnebouwer klaagt ING aan na oplichting

28/04/17 - 09u35 Bron: Belga

De Benelux-tak van de Franse wijngroep Vranken Pommery heeft de bank ING voor de rechter gesleept in een zaak van oplichting. De Franstalige rechtbank van koophandel van Brussel zal zich moeten uitspreken over de vraag of de bank niet waakzaam genoeg was waardoor de wijngroep voor meer dan een miljoen euro kon worden opgelicht. Dat schrijft L'Echo.