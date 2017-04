Vandalisme kost NMBS elk jaar 5 miljoen euro

TK

28/04/17 - 08u05 Bron: Belga

© Belga.

De spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar 5 miljoen euro moeten uittrekken om het vandalisme aan te pakken. Dat schrijft la Dernière Heure vandaag.

Enerzijds moest de NMBS 1.337.106 miljoen euro uittrekken om verschillende vormen van beschadigingen te herstellen. Daarnaast kostte het verwijderen van graffiti op treinstellen 3.594.106 euro. Dat is meer dan in 2015, ook al werden er minder gevallen vastgesteld (1.666 tegenover 1.832 in 2015).



"Het aantal vaststellingen van graffiti is met 10 procent gedaald, maar het heeft ons wel meer geld gekost om de treinen te kuisen", zegt Thierry Ney, woordvoerder van de NMBS. Graffiti is nog steeds goed voor drie kwart van het aantal beschadigingen aan de treinstellen.



De woordvoerder vindt dit trouwens weggegooid geld. "We betreuren deze zaken. Zeker omdat we zo 5 miljoen euro in de vuilbak gooien. Dat is geld dat we nu niet ten dienste van de klant kunnen stellen", aldus Ney.