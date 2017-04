Lubbeek, de gemeente van Theo Francken, laat asielzoekers betalen: "Toch een manier om munt te slaan uit opvangcentrum"

ANDREAS DE PRYCKER EN STEVEN SWINNEN

28/04/17 - 05u00

Theo Francken in zijn thuisstad Lubbeek. © belga.

Lubbeek - de gemeente van Theo Francken - is de eerste om een administratieve vergoeding te eisen in ruil voor een inschrijving in het vreemdelingenregister. Asielzoekers moeten 50 euro betalen. Volgens de waarnemend burgemeester een manier om toch nog wat "munt te slaan uit het opvangcentrum".

De mogelijkheid om retributies te eisen, staat in een nieuw Koninklijk Besluit dat vorige maand in voege ging. Vreemdelingen zullen voortaan bij de verlenging, vervanging of vernieuwing van hun verblijfskaart een retributie van 50 euro moeten betalen, zo liet ook staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gisteren op z'n website weten.



Het is niet toevallig dat de gemeente waar hij titelvoerend burgemeester is, de primeur heeft. "Theo heeft ons hierop attent gemaakt", zegt waarnemend burgemeester Tania Roskams (N-VA). "Als wij in het buitenland gaan wonen, moeten wij ook betalen. Dus waarom zouden zij dat hier niet moeten doen? Het is ook een principekwestie. Het asielcentrum in Lubbeek sluit tegen het einde van het jaar. Op die manier kunnen we er toch nog wat munt uit slaan. Want daar zijn al heel wat kosten aan geweest. De 300 asielzoekers die nu in het centrum zijn, hoeven nog niets te betalen. Wie er nu nog bijkomt, betaalt 50 euro. Die mensen hebben heus wel geld. Ze komen bij ons binnen met computers en iPhones. Dat zijn geen sukkelaars, hoor."



"Not done"

Bij oppositiepartij Groen zijn ze allerminst opgezet met de retributies. "De Vlaamse regering heeft in totaal al 94.000 euro subsidies voor de opvang van vreemdelingen toegekend. En dan krijgt Lubbeek ook nog subsidies van de federale overheid", zeggen raadsleden Crauwels en Boullar. "Het is not done dat Lubbeek twee keer langs de kassa passeert door enerzijds retributies te eisen en anderzijds geld van de overheid op te strijken."



Onwettelijk

Volgens CD&V-migratiespecialiste Nahima Lanjri is het onwettelijk om asielzoekers te laten betalen volgens het retributiereglement. "Dit is echt grof om geld uit hun miserie te willen slaan en dat mag ook niet volgens de wet. Bijna de helft van de asielzoekers wordt afgewezen, wat zouden ze deze mensen dan laten betalen voor administratie? Retributie bij de gemeenten kan enkel voor A-kaarten, dus niet voor asielzoekers, wel eventueel voor vluchtelingen. Bovendien kan dit enkel voor de verlenging, vernieuwing of vervanging van die A-kaart, dus niet voor de eerste inschrijving na de erkenning. De kans is zeer groot dat die mensen op dat moment zelfs niet meer in Lubbeek wonen."



Volgens experts is het onwettig om asielzoekers te laten betalen, en geldt het Koninklijk Besluit enkel voor erkende vreemdelingen.