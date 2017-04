9 op de 10 poetsvrouwen voelen zich uitgewrongen: "Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen"

BRECHT HERMAN

28/04/17 - 05u00

© thinkstock.

Het gaat niet goed met de poetsvrouwen in Vlaanderen. Meer dan 9 op 10 klagen over ­lichamelijke problemen, ruim driekwart heeft mentale issues. "Werkgevers moeten dringend hun verantwoordelijkheid opnemen", vindt vakbond ABVV.

Vakbond ABVV heeft een enquête ­gehouden bij ruim 2.000 werknemers, van wie het merendeel bij een dienstenchequebedrijf werkt, de rest bij een schoonmaakfirma. De meeste ondervraagden zijn poetsvrouwen. Zij luiden de alarmbel over hun werkomstandigheden, want zowel de fysieke als mentale klok geeft vijf voor twaalf aan.



Rugpijn, stress, gewrichtsproblemen...

"Het feit dat poetsvrouwen bij particulieren thuis werken, is een belangrijke verklaring voor de miserie", zegt Issam Benali, federaal secretaris van het ABVV. "Het begint er al mee dat de klanten het kuismateriaal voorzien: overal iets anders en zelden ergonomisch dus. Als je daarmee dag in dag uit, week in week uit ­repetitieve handelingen moet uitvoeren, belast je je nek, rug en gewrichten heel zwaar. Klanten verwachten ook dat de poetsvrouw met meubels begint te sleuren." Dat is niet altijd hun taak, maar als de klant het vraagt, durven ze het moeilijk te weigeren. Uit schrik voor de banbliksems van hun baas als ze een adresje verliezen. Ook mentaal valt de job niet te onderschatten. Je werkt ­geïsoleerd, zonder contact met collega's, kent de contactpersoon bij je bedrijf enkel via telefoon, hebt soms een moeilijke band met de klant..."



Het leidt ertoe dat de helft van de werknemers al langer dan een maand ziek ­afwezig geweest is. 7 op de 10 zeggen dat hun werkgever nadien geen aangepast takenpakket wil voorzien.



