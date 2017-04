Antwerpse OCMW-raad wijst daklozenwerking opnieuw aan G4S toe

Door: redactie

De Antwerpse OCMW-raad heeft vanavond opnieuw de uitbating van het inloopcentrum voor daklozen De Vaart toegewezen aan een consortium van onder meer multinational G4S. De oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA verlieten de zaal nog voor de stemming, naar eigen zeggen omdat ze het niet pikten dat het bestuur niet wilde ingaan op hun bezwaren.

Rond de toewijzing bestaat al maanden discussie, onder meer omdat de linkse oppositiepartijen er een "vermarkting" van de zorgsector in zien. Het OCMW-bestuur moest na verschillende klachten de toewijzingsprocedure uiteindelijk opnieuw starten omdat die niet volledig wettelijk verlopen was. Gisterenavond besliste de meerderheid in de OCMW-raad opnieuw dat G4S het beste dossier had, met name omdat het de beste kwaliteit voor de vooropgestelde prijs zou bieden.



Twijfels

Volgens sp.a, Groen en PVDA zijn er ook nu nog problemen met de kandidatuur van G4S, onder meer omdat er twijfels bestaan rond expertise die het bedrijf zou hebben opgebouwd door een samenwerking met een buitenlandse organisatie. Uit protest verlieten ze daarom de raadszitting. De meerderheid keurde de toewijzing gewoon goed en bekijkt of een of meerdere oppositieleden de voorbije dagen de deontologische regels geschonden heeft.