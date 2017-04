Poging om cannabisoogst te stelen loopt mis: 3 jaar cel

EB

Boechout De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vier mannen veroordeeld omdat ze de oogst van een cannabisplantage in Boechout probeerden te stelen. Er werd daarbij geschoten en één van hen had een kogel in het been gekregen. De beklaagden kregen drie jaar cel opgelegd. Voor drie van hen is die gevangenisstraf volledig met uitstel, voor de vierde is ze effectief, omdat hij verstek liet gaan.

De politie werd in de nacht van 20 mei 2015 naar de Olieslagerijstraat in Boechout gestuurd, nadat een buurtbewoonster iemand om hulp had horen schreeuwen. De agenten troffen er in de gracht de Nederlander Pascal V.L. (35) aan. Hij had een schotwonde in zijn been, verwondingen aan het hoofd en een gebroken arm.



De politie zag een witte bestelwagen met Nederlandse nummerplaat en drie inzittenden aan hoge snelheid wegrijden. Het voertuig werd in Lier achtergelaten, de inzittenden konden ontkomen. Het voertuig was door Issam M. (31) gehuurd in Utrecht. Er lagen bivakmutsen in, alsook een walkietalkie en bloed van Lofti K. (34). Ook van Pascal V.L. en Samir E. (27) werd DNA in de bestelwagen aangetroffen.



In de buurt waar Pascal V.L. werd gevonden, ontdekte de politie in een loods een cannabisplantage met zo'n vijfhonderdtal plantjes. De twee uitbaters verklaarden dat vier gemaskerde mannen hadden ingebroken om hun oogst te stelen. Drie van hen zouden gewapend zijn geweest met een pistool. Toen er een schot afging, waren de uitbaters gaan lopen. Ze wisten niet wie Pascal V.L. had neergeschoten, want zij hadden zich naar eigen zeggen enkel verdedigd met houten stokken.



De vier beklaagden werden veroordeeld voor bendevorming en poging tot diefstal. Het onderzoek naar de plantage loopt nog. Het is nog altijd niet duidelijk wie Pascal V.L. neerschoot.