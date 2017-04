Door: redactie

27/04/17 - 20u45 Bron: vtmnieuws.be

video

Binnenkort kan je bij Colruyt twee nieuwe appelsoorten kopen die ze zelf telen: de Magic Star en de Coryphée. Colruyt Group heeft daarvoor samen met drie Belgische fruittelers samen gewerkt. De samenwerking is uniek in de wereld. De eerste oogst is voorzien voor de herfst van volgend jaar.