Brian De Palma vraagt hem om mee te doen in film, maar deze Belgische acteur zegt volmondig 'nee'

Door: FT

27/04/17 - 18u38 Bron: De Standaard & Facebook

Mourade Zeguendi in de theaterzaal van Amsterdam. © Instagram Zeguendi.

Brian De Palma die je komt vragen om mee te spelen in een van zijn films? Iedereen zegt volmondig ja, maar niet Mourade Zeguendi (36) uit Sint-Joost-ten-Node. De Belgische acteur van Marokkaanse afkomst was aanvankelijk in de wolken met het voorstel, tot hij te weten kwam dat hij "een terrorist uit Molenbeek" zou moeten spelen. In een filmpje op Facebook drukt hij zijn verontwaardiging uit.

Ik ben een Belgische acteur met Marokkaanse roots, maar ik heb meer facetten dan alleen die roots. Een Arabische acteur is eerst en vooral een acteur Mourade Zeguendi De Amerikaanse filmregisseur Brian De Palma. © Photo News. De Amerikaanse filmregisseur, bekend van onder meer 'Scarface' en 'The Untouchables', werkt aan een nieuwe prent en zou daarvoor naar Brussel trekken. Over welke film het gaat, is niet geweten. Maar dat De Palma op zoek is naar iemand die "een terrorist uit Molenbeek" kan spelen, is wel zeker. De 36-jarige Brusselaar Mourade Zeguendi - bekend van onder meer de Franstalige komedie 'Les Barons' en verschillende theaterproducties, maar in Vlaanderen ook in de spotlight omwille van zijn bijrol in de film van FC De Kampioenen - werd onlangs door het team van De Palma gecontacteerd.



Voor zowat elke (kleinere) acteur inderdaad een droom, ookal heeft De Palma het blijkbaar steeds moeilijker om sinds zijn laatste film in 2012, 'Passion' nog aan budget te geraken. Ook Zeguendi reageerde enthousiast, maar toch zei hij nee. Aan de man was immers gevraagd een terrorist te spelen die uit - verrassing - de broeihaard van het terrorisme -, Molenbeek, komt. "Nooit van mijn leven had ik kunnen denken dat ik een rol zou weigeren in een film van Brian De Palma", vertelt hij in een interview met de krant De Standaard. (lees hieronder verder) Lees ook Brussels Airlines "vergeet" schadevergoeding voor Afrikaanse passagier

Stemde België voor zetel van Saoedi-Arabië in VN- vrouwenrechtencommissie? "Een stomp in de maag"

Zien: de trailer van de nieuwe Dirty Dancing Zeguendi (links) speelde in de Eénreeks 'De Vijfhoek' Jamal, in 2012 op televisie. © Eén.