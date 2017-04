Johan Devriendt speelt politieman in de gevangenis

EB

Johan Devriendt. © belga.

Johan Devriendt kruipt in de Leuvense gevangenis in zijn favoriete rol: die van politieman. Van het gevangenispersoneel dat getuigde voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven kreeg hij een genuanceerd, maar geen negatief rapport mee.

In alles wat hij doet en zegt, is het zoeken naar een onderliggende reden en persoonlijk voordeel Procureur Marcel Verbelen Johan Devriendt (46) werd vorig jaar schuldig bevonden aan moord op zijn partner Christel Van Bourgogne (29) in Linkebeek in de nacht van 24 op 25 augustus 2003. Bij verstek werd hij daarvoor tot levenslang veroordeeld. Tegen dat arrest tekende de gewezen politie-inspecteur verzet aan, waardoor de procedure over de strafmaat moet worden overgedaan.



Procureur Marcel Verbelen hing in zijn akte van beschuldiging, die hij maandag voorlas, een negatief beeld op van het gedrag van Devriendt in de centrale en hulpgevangenis in Leuven. "Door zijn stijl maakt hij zich niet geliefd bij het merendeel van de gevangenen. Tegenover cipiers heeft hij altijd een tweede doel voor ogen. In alles wat hij doet en zegt, is het zoeken naar een onderliggende reden en persoonlijk voordeel."



"Devriendt loopt er de kantjes van af om te zien hoever hij kan gaan en wil de grenzen van het systeem verkennen. Bij tuchtsancties gaat hij steeds op zoek naar procedurefouten. Hij schreef al hele epistels om zijn gelijk te halen. Volgens de directie van Leuven Centraal was er door zijn vele gevangenisbriefjes administratief meer werk met hem dan met de 350 andere gedetineerden. Devriendt geeft het gevoel dat hij een ander soort gevangene is. Hij plaatst zich op een hoger niveau dan de anderen." Lees ook "Ik ben de moeder van een moordenaar. Ik leef al jaren in angst"

