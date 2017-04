Premier Michel: "Ik betreur Belgische ja-stem voor toetreding Saoedi-Arabië"

Bewerkt door: ADN

Premier Charles Michel betreurt de stemming van ons land voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

© belga. "Mochten we het opnieuw kunnen doen, dan zouden we geen steun geven voor die stemming", verklaarde de premier in de Kamer. Hij beloofde dat voortaan een "politieke inschatting op het hoogste niveau" aan zo'n beslissing zal voorafgaan.



Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) liet gisteren in de bevoegde Kamercommissie verstaan dat ons land vóór de toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-mensenrechtencommissie stemde. De minister had verklaard dat hij niet op de hoogte was van de vraag om een stemming.

Verontwaardiging Tijdens de plenaire vergadering weerklonk kamerbrede verontwaardiging over de Belgische houding. Premier Michel legde uit dat er doorgaans aan dergelijke benoemingen geen stemming voorafgaat. Er zaten maar enkele uren tussen het moment waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte was en het antwoord moest worden doorgespeeld, aldus de eerste minister.

"Geen dubbelzinnigheid" "Ik betreur die stemming", verklaarde de eerste minister, die benadrukte dat er geen dubbelzinnigheid bestaat over de houding van de federale regering rond vrouwenrechten.

PS: "Reynders moet ontslag nemen" Voor de PS moet minister Reynders ontslag nemen. "Hij heeft verklaard dat hij niet op de hoogte was. Hij heeft gelogen", brieste Gwenaelle Grovonius. Voor Raoul Hedebouw (PVDA) moet er een debat komen over de verantwoordelijkheid van minister Reynders. Olivier Maingain (DéFI) stelde dat de regering niet alleen spijt kan betuigen. "Nu gaat het over de verantwoordelijkheid van de minister."