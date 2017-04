Meerderheid wil eigen regering ondervragen over "ja-stem" aan Saoedi-Arabië

SPS

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zijn van plan om hun eigen regering vanmiddag in de plenaire Kamer te ondervragen over de vermoedelijke Belgische ja-stem voor een Saoedisch zitje in de VN-Vrouwenrechtencommissie. De Belgische steun lokte al forse kritiek uit, ook vanuit de meerderheid.

N-VA wil alle aanbevelingen van de VN-Vrouwenrechten "verticaal klasseren" zolang Saoedi-Arabië er lid van is, zo liet Kamerfractieleider Peter De Roover verstaan aan de VRT-radio en in enkele kranten. "Een vrouwenrechtencommissie waar Saoedi-Arabië mee de pen voert, kan voor ons geen enkele betekenis hebben. Dat kan voor ons geen maatstaf worden en zijn voor vrouwenrechten", aldus De Roover, die liever een collectieve Europese tegenstem had gezien. "Wat daarin gezegd wordt, kunnen we wat ons betreft verticaal klasseren."



Ook coalitiepartners Open Vld en CD&V lieten al hun ongenoegen blijken over de Belgische steun voor Saoedi-Arabië. Liberaal vicepremier Alexander De Croo benadrukt dat hij nooit 'ja' zou stemmen, of "enige instructie zou geven in die zin". CD&V-Kamerlid Els Van Hoof noemt het zitje voor de Saoedi's een "heel jammerlijke zaak" en ziet er een strategie in van de Verenigde Staten - die een stemming forceerden - om de legitimiteit van het orgaan onderuit te halen.