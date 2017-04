Voetgangster (21) in levensgevaar na aanrijding

Door: Mathias Mariën

27/04/17 - 10u52 Bron: Eigen berichtgeving

Brugge Een 21-jarige vrouw uit Brugge is gisteravond in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een aanrijding.

Merel C. stak de Koning Albert I-Laan over toen ze werd gegrepen door een wagen. Ze werd lange tijd ter plaatse verzorgd. Volgens de laatste informatie verkeert C. nog steeds in levensgevaar.



De twintiger had omstreeks 17.10 uur net het station van Brugge verlaten toen ze enkele tientallen meters verderop de Koning Albert I-Laan wou oversteken, even voor de Balkonrotonde. Een 26-jarige bestuurster uit Malle kon haar niet meer ontwijken en reed de voetgangster aan. De klap was hevig en meteen was duidelijk dat de toestand van de vrouw ernstig was. Gisteravond laat lag ze nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De omstandigheden worden nog verder onderzocht.