Kris Peeters trekt vanaf vandaag naar Antwerpse kiezer en "wil in het midden van het bed liggen"

27/04/17 - 09u03 Bron: VRT, Gazet van Antwerpen

Kris Peeters, die volgend jaar de CD&V-lijst trekt in Antwerpen, trekt vanaf vandaag actief naar de kiezer. Het is niet de start van de verkiezingscampagne, benadrukt hij in interviews in Gazet van Antwerpen en op Radio 1. "We willen het werk van onze Antwerpse schepenen niet bemoeilijken." Eerder dan van een verkiezingscampagne, spreekt vicepremier en toekomstig lijsttrekker Peeters van "de start van een nieuwe politieke beweging".

"Ik denk dat elke lijsttrekker de ambitie moet hebben om, als hij de kans krijgt, burgemeester te worden." Kris Peeters (CD&V) De Antwerpse delegatie trekt vanaf vandaag dan ook niet als CD&V naar de kiezer, maar wel onder de noemer 'Thuis in't Stad'."We willen in dialoog gaan met de Antwerpenaar, en daarvoor hanteren we verschillende instrumenten", zegt Peeters in De ochtend op Radio 1. Een van die instrumenten is de inzet van zogenaamde stadsmussen, jongeren die de Antwerpenaar zullen bevragen. Daarnaast organiseert de partij vijf stadsateliers rond een specifiek thema. Het eerste, 'Actief thuis in 't stad', vindt plaats op 17 mei. Tot slot volgt er een 'Ronde van 't Stad'.



Alle informatie die deze initiatieven opleveren wordt nadien meegenomen naar de echte verkiezingscampagne die volgend jaar start, aldus Peeters. Wat hem betreft, wordt de start daarvan zo lang mogelijk uitgesteld. "We willen er voorrang aan geven dat de huidige coalitie zo lang mogelijk regeert en beslissingen neemt", aldus Peeters. "Zowel in Antwerpen als op het federale niveau hebben we nog mensen die hun werk moeten doen, en wij willen daar niet tussenkomen."



Wel durft Peeters voorzichtig vooruit te blikken. Op de vraag of hij Antwerps burgemeester wil worden: "Ik denk dat elke lijsttrekker de ambitie moet hebben om, als hij de kans krijgt, burgemeester te worden. Als de Antwerpenaar ons de kans geeft, zullen wij dat burgemeesterschap opnemen. Maar ik blijf met twee voeten op de grond, er is nog een lange weg te gaan."

