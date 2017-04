Prostitutie in België: tot 15 klanten per dag, 20 jaar lang

DM

Prostituees die amper 15 tot 20 euro vragen voor orale seks hebben het meeste klanten in ons land. Die vrouwen moeten zich 5 tot 15 keer per dag prostitueren, tot 6 dagen per week en dit 15 tot 20 jaar volhouden. Dat blijkt uit een doorlichting van de sector in opdracht van de Vrouwenraad. "Wie onvoldoende presteert, wordt gestraft. Achter de ramen schuilt onnoemelijk leed."

Prijzen in België variëren van 15 euro voor orale seks tot 3.000 euro voor een escort die de hele nacht blijft. "De meeste klanten kiezen voor die 'lagere klasse'", zegt veiligheidsexpert Claude Moniquet, die de doorlichting uitvoerde, aan De Morgen. Voor zijn rapport baseerde hij zich op gesprekken met politiediensten, sociale inspecteurs, verslagen van Europol en het weinige wetenschappelijke onderzoek dat erover bestaat. De cijfers zijn schattingen. Daardoor variëren de omzetcijfers van prostitutie in België van 870 miljoen euro tot enkele miljarden.