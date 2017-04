Securex: "Aantal langdurige afwezigheden wegens ziekte verdrievoudigd in 15 jaar"

Door: redactie

27/04/17 - 03u45

Veel gezondheidsproblemen ontstaan doordat we te veel zitten op het werk. © thinkstock.

Het aantal langdurig zieken neemt in ons land elk jaar toe. Het lange ziektepercentage is op vijftien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Securex. Het valt op dat niet alleen ouderen, maar ook steeds meer dertigers en veertigers langdurig afwezig zijn op het werk. Psychische problemen, maar ook spier- en gewrichtspijnen zijn de belangrijkste oorzaken van lange afwezigheden van minstens één jaar.

Op een gemiddelde werkdag waren in 2016 meer dan 7 werknemers op 100 afwezig door ziekte of privé-ongeval. Terwijl het korte (minder dan een maand) en middellange (van 1 maand tot 1 jaar) absenteïsme stabiel bleven, kende het langdurige absenteïsme een stijging met bijna 10 procent.



Meer dan 3 procent van alle werknemers is vandaag langer dan een jaar afwezig. Voor het vijfde jaar op rij is er een stijging met bijna 10 procent. En op vijftien jaar tijd is het lange ziektepercentage verdrievoudigd. Vooral jonge werknemers blijken ook steeds langer afwezig te zijn. Het aantal dertigers dat meer dan 1 jaar afwezig is, verdubbelde de afgelopen 5 jaar en verdrievoudigde in 10 jaar tijd.



Psychische problemen

Psychische problemen en spier- en gewrichtspijnen zijn de belangrijkste oorzaken van lange afwezigheden. Het aantal ziektedagen met een psychische oorzaak groeide in vijf jaar tijd met 27 procent. "Vooral dertigers zien hun stress het sterkst stijgen", zegt Heidi Verlinden, hr-researchexpert. "Dat komt omdat ze de lat voor zichzelf zowel professioneel als privé erg hoog leggen en ze combineren vaak opgroeiende kinderen met het (ver)bouwen van een woning en het nastreven van promotie. Jonge werknemers zijn ook meer vatbaar voor prikkels van sociale media. En depressie en angststoornissen steken ook vaker de kop op."



De toenemende vergrijzing en het optrekken van de pensioenleeftijd verklaren grotendeels de langdurige afwezigheid als gevolg van spier- en gewrichtspijnen, vooral bij ouderen. Ook arbeiders met een fysiek zware job zijn steeds vaker dan bedienden getroffen door langdurige afwezigheid op het werk.



Te veel zitten

Veel gezondheidsproblemen ontstaan doordat we te veel zitten op het werk. "We zitten meer dan we bewegen en dit brengt heel wat gezondheidsrisico's met zich mee", zegt Heidi Verlinden. "Een actieve leefstijl daarentegen houdt spieren en gewrichten gezond. Daarnaast heeft minder zitten ook andere gezondheidsvoordelen, zoals minder vermoeide ogen, lager risico op hart- en vaatziekten, lagere Body Mass Index, lager risico op verschillende vormen van kanker en op diabetes type 2. Een gezonde leefstijl met voldoende beweging werkt ook preventief tegen stress en Alzheimer. Het verlengt de levensduur met gemiddeld één jaar."