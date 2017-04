Verhuist kasteelmoord naar Gent? "120 getuigen absoluut noodzakelijk"

BJORN MAECKELBERGH

27/04/17 - 03u00

Advocaat Johan Platteau, die André Gyselbrecht verdedigt. © belga.

Advocaat Johan Platteau wilde meer dan 120 getuigen laten opdraven op het proces van de kasteelmoord dat dinsdag start in Brugge. Het gerecht heeft echter beslist maar elf getuigen toe te laten, dus vecht Platteau die beslissing vlak voor de start nog aan. "Omdat die getuigen absoluut noodzakelijk zijn voor een eerlijk proces", zegt de advocaat van dokter Gyselbrecht. "Omdat hij het proces wil weghalen uit Brugge", vreest het gerecht daar.

Nog voor het proces goed en wel uit de startblokken is, is het nu al een juridisch kluwen. In principe zal het proces tegen dokter André Gyselbrecht, zijn goede vriend Pierre Serry en twee Nederlanders dinsdag gewoon starten in de rechtbank van Brugge. Het tussenvonnis dat Platteau nu aanvecht, is namelijk uitvoerbaar bij voorraad, zoals dat in gerechtelijke termen heet. Alleen beseffen ze op het parket in Brugge dat er wellicht meer zit achter deze gerechtelijke démarche van Platteau. Het hof van beroep in Gent moet nu namelijk oordelen over de getuigenlijst, maar heeft ook de macht om het dossier eventueel helemaal uit Brugge weg te halen. Het is bekend dat Platteau in dit dossier al veel langer op ramkoers ligt met het gerecht van Brugge, dat hij van manipulaties verdenkt. Zo diende de advocaat een klacht in omdat volgens hem een hele reeks bestanden van een computer van Stijn Saelens zijn gewist door de speurders zelf. Een deskundige van het gerecht noemde dit larie en het onderzoek werd zopas afgesloten. Platteau legt zich bij die beslissing evenwel neer. "Niet omdat ik akkoord ga met die conclusies, maar omdat ik verwacht dat het gewoon ter sprake zal komen op het proces", verduidelijkte hij gisterenavond.