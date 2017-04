Volledig loon tijdens ouderschapsverlof?

Door: redactie

Jonge moeders én vaders moeten in heel Europa vier maanden ouderschapsverlof kunnen nemen met behoud van loon. Dat stelt Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen voor. Ze wil vooral jonge papa's aanmoedigen om een tijd thuis te blijven voor de kinderen, nu zijn het vooral de moeders die dat doen. In ons land heeft élke ouder recht op vier maanden ouderschapsverlof, maar van alle werknemers die dit opnemen is maar 29 procent een man en 71 procent een vrouw. En dat heeft vooral te maken met de verloning. Als je ouderschapsverlof neemt, krijg je een uitkering van de RVA 721 euro per maand. En de Vlaamse overheid geeft een premie van gemiddeld 100 euro. Europees Commissaris Marianne Thyssen wil die verloning in heel Europa nu optrekken naar het niveau van de ziekte-uitkering. Bij ons is dat dus bijna een volledig loon. Maar de werkgevers hebben meteen kritiek op het voorstel. Unizo berekende dat dit 110 tot 265 miljoen extra zou kosten. Het is nu de vraag of en wanneer dit er komt. Het voorstel gaat nu eerst naar het Europees parlement en daarna moet ook nog elke lidstaat afzonderlijk het goedkeuren.