Brutale overval op dokter: wie herkent deze verdachte?

Aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen werd op 23 maart 2017 werd een dokter aangevallen en beroofd in zijn praktijk. Die donderdagochtend kwam omstreeks 9.40 uur een onbekende man het dokterskabinet binnen. Hij zette zich op een stoel rechts van de dokter en vroeg om een afspraak te maken. Maar plots stond hij recht en bedreigde hij de dokter met een vuurwapen.

Hij wilde geld. Hij opende zelf de geldlade en nam het cash geld eruit en de portefeuille van de dokter. Hij riep naar de dokter om op de grond te gaan liggen, maar het slachtoffer reageerde niet. De dokter, een man van 75 jaar, kreeg met de kolf van het wapen een rake klap in zijn gezicht. Daarna ging de brutale dief er vandoor



Het slachtoffer werd gewond aan zijn wenkbrauw en neus en moest voor verzorging naar het Stuivenbergziekenhuis worden gebracht. Hij was vijf dagen werkonbekwaam.



De dader werd gezien door patiënten van de dokter, een koppel uit Wommelgem, die een afspraak hadden die ochtend. Zij zagen de man een eerste keer omstreeks 9.30 uur wanneer ze aankwamen. De man ging toen buiten. Ze zagen hem een tweede keer toen ze het dokterskabinet verlieten. De man zat toen in de wachtzaal.



Er zijn ook beelden van de man in de Wilrijkstraat, voor en na de feiten. Misschien herkent u hem wel. Het gaat om een man van 25 à 30 jaar. Hij is normaal gebouwd en ongeveer 1m70 lang. Hij heeft kort zwart haar en een licht getinte huidskleur. Hij zag er verzorgd uit en sprak Nederlands. Hij droeg een bril met een donker montuur en lichtgekleurde glazen. Hij droeg een bordeauxkleurige jas en een zwarte schoudertas.



Meent u deze man te kennen, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.