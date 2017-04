Hagelbui veroorzaakt twee ongevallen op A19

Hans Verbeke

26/04/17 - 14u54 Bron: eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

Op de A19 in Beselare (Zonnebeke) gebeurden kort na de middag twee ongevallen als gevolg van een lokale hagelbui.

Rond kwart voor één viel een fikse voorraad hagelbuien uit de lucht. Een bestuurster die in de richting van Ieper reed, liet zich verrassen en verloor de controle over haar wagen. Het slippende voertuig belandde rechts naast de snelweg, wipte over een gracht en kwam in het decor tot stilstand. De bestuurster raakte lichtgewond.



Ongeveer op hetzelfde moment, zo'n honderd meter verderop, gebeurde in de andere richting ook een ongeval. Een Franse bestuurder moest er in de remmen omdat zijn voorgangers dat ook deden. Zijn BMW begon te slippen, raakte het talud in de middenberm en ging over de kop. De man bleef ongedeerd maar zijn wagen is wel rijp voor de schroothoop.



Het ongeval veroorzaakte lichte verkeershinder.