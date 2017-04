Handelaars snoeihard voor Brusselse voetgangerszone: "Herbegin gewoon vanaf nul"

SPS

De overlegcommissie rond de nieuwe aanvragen voor de stedenbouwkundige vergunningen voor de herinrichting van de centrale lanen in Brussel, heeft veel reactie uitgelokt bij de aanwezige handelaars, verenigingen en bewoners. Vooral de mobiliteitskwestie blijft een pijnpunt, maar daarover komt er evenwel geen overlegcommissie.

Brussels schepen voor Stedenbouw Geoffroy Coomans (MR) maakte aan het begin van de overlegcommissie meteen duidelijk dat enkel de inrichting van de voetgangerszone behandeld zou worden. Over de mobiliteitskwestie en het circulatieplan is er geen overleg.



"Waarom was er nog nooit een vergadering over mobiliteit", vroeg Valerie Berchamns, ontwerpster uit de Arteveldestraat, zich luidop af. "Het is circulatieplan is desastreus. Het westen van de Stad heeft sinds de instelling van de voetgangerszone constante fileproblemen. Er is dringend nood aan een impactstudie."



Ondanks de overlegcommissie voelen de inwoners en handelaars in het centrum zich van in het begin niet gehoord in het dossier van de grootste voetgangerszone van Europa.



"Misschien moet de stad niet enkel naar de grandeur kijken, want die is niet synoniem voor kwaliteit, misschien moet ze streven naar de voetgangerszone die het beste is ingericht", stelt André Loits, al 20 jaar inwoner van de Dansaertwijk.



Hassan Kessas, uitbater van een stripwinkel in de Zuidstraat gaat nog verder. "Ik nodig de stad uit om van nul af aan te herbeginnen met het project en ditmaal wel met een degelijk overleg en participatie."



De handelaars plannen binnenkort bovendien nieuwe acties op de miniring.