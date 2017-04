Leerlingen kunnen in buurtcentrum terecht nadat dak van school instortte

SPS

26/04/17 - 13u40 Bron: Belga

© Sarah Vandoorne.

De leerlingen van basisschool De Mozaïek in de Zalmstraat in Gent, waarvan het dak gisteravond instortte na schooltijd, kunnen voorlopig terecht in een buurtcentrum. "We zoeken naar een oplossing op langere termijn", zegt directeur Frank Billiet. De oorzaak van de instorting is nog niet bekend.

De politie en de brandweer kregen gisteren kort voor 18 uur de melding dat het dak van het gebouw in elkaar was gezakt. Er waren verbouwingswerken aan de gang, maar de arbeiders waren al vertrokken. Er waren geen kinderen aanwezig en niemand raakte gewond.



Een groot deel van de 95 leerlingen was tijdens de werken al verhuisd naar het buurtcentrum Lousberg. De leerlingen in de Zalmstraat kregen les in klassen die niet rechtstreeks in contact kwamen met het ingestorte deel, zegt directeur Billiet. "We hebben nog geen zicht op de oorzaak. Er loopt een onderzoek en de experten van de verzekeringen zijn ter plaatse geweest. De schade is nog niet geraamd, maar ze is groot."



De ouders kregen vanmiddag meer informatie over het incident. "De eerste shock is achter de rug. Alles is vandaag vlot verlopen en de kinderen werden ook door het CLB opgevangen. Voor de rest van de week, en wellicht langer, volgt iedereen les in het Lousbergcentrum. We zijn op zoek naar een oplossing op langere termijn", zegt de directeur.