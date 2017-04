CD&V: "Belfius privatiseren? Eerst oplossing voor Arco"

SPS

Als het van CD&V afhangt kan staatsbank Belfius pas geprivatiseerd worden als er eerst een oplossing is voor de gedupeerde Arco-aandeelhouders. Dat zei Kamerlid Roel Deseyn in De ochtend op Radio 1. "Beide dossiers zijn aan elkaar gelinkt, en een Arco-oplossing is meer dan ooit aan de orde."

De raad van bestuur van staatsbank Belfius liet vorige week weten een beursgang boven een strategische partner te verkiezen. Een complete verrassing was dat niet: onder meer Belfius-ceo Marc Raisière pleitte eerder al voor een beursgang.



"Belfius heeft sinds het in onze handen is zijn waarde verdubbeld, tegen alle verwachtingen in. We willen alle overheidsbedrijven de kans geven om privépartners te zoeken. De overheid is immers geen bankier", reageert Roel Deseyn. "Maar we moeten ons gezond verstand gebruiken, en niet zomaar kiezen voor de snelle verkoop die op korte termijn veel geld oplevert. Als we door de privatisering van Belfius bijvoorbeeld onze staatsschuld kunnen afbouwen, dan biedt dit een interessante opportuniteit. Maar we moeten de chronologie respecteren: eerst verdienen de Arco-mensen een oplossing, daarna pas kunnen we in een zuivere sfeer de Belfiusaandelen naar de markt brengen."



Van het voorstel van Open Vld en N-VA, om het geld van de Belfiusverkoop te gebruiken om de gedupeerde Arco-coöperanten te vergoeden, is CD&V geen voorstander. "Beide dossiers zijn overduidelijk aan elkaar gelinkt, maar ik denk niet dat eenmalige inkomsten uit Belfius daarvoor gebruikt kunnen worden."