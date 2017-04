Bewoner vlucht via badkamervenster voor brand in woning

Hans Verbeke

26/04/17 - 07u35 Bron: eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

In Lichtervelde heeft een brand deze morgen lelijk huisgehouden in een woning langs de Felix Timmermanslaan. Het was de bewoner zelf die iets voor vijven het vuur opmerkte. De man werd wakker door een indringende geur. Toen hij de deur naar de woonkamer opende, kwam een dikke rook hem tegemoet. Daarop besloot hij naar buiten te vluchten via het raam van zijn badkamer.