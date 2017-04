Door: redactie

In basisschool De Mozaïek in Gent is deze avond omstreeks 18 uur een deel van het dak ingestort. In de school waren renovatiewerken bezig, maar op het moment van de instorting was niemand aanwezig. Er raakte ook niemand gewond.