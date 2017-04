Belg was nooit vrijgeviger

Door: redactie

De Belgen waren nooit vrijgeviger dan nu. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Barometer van de Filantropie die de Koninig Boudewijnstichting (KBS) en denktank Itinera hebben gepubliceerd. In 2016 tastten bijna twee op de drie Belgen in de buidel en gaven ze gemiddeld 165 euro aan goede doelen. De impact van de financiële crisis lijkt daarmee weg te ebben.

De Barometer van de Filantropie van de KBS kwam tot stand via een telefonische enquête van studiebureau Ipsos bij meer dan 1.000 Belgen. In vergelijking met 2013 werd er een duidelijke positieve trend vastgesteld. Liefst 80 procent van de Belgen (73 procent in 2013) gelooft dat een gift bijdraagt tot een betere wereld en 54 procent (45 procent in 2013) ziet het als een morele plicht.



De populairste goede doelen zijn traditioneel die rond gezondheid en medisch onderzoek, humanitaire acties en ontwikkelingshulp, en armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.



Uit de Index van de Filantropie van de KBS bleek al dat de non-profitinstellingen en filantropische instellingen in België hun inkomsten uit schenkingen en legaten zagen stijgen, terwijl de inkomsten uit lidgelden daalden.



"Het professionalisme en de efficiëntie van de sector is sterk toegenomen", vertelt Ivan Van de Cloot van Itinera. "Tegelijk is bij de burgers het besef gegroeid dat de overheid niet voor alles kan instaan. Mensen zien leemtes en willen zelf een bijdrage leveren, op voorwaarde dat hun geld efficiënt besteed wordt."