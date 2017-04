Na Zuhal Demir maakt Turkije nu ook Belgisch-Turkse islamleraar zwart

kv

25/04/17 - 22u20 Bron: deredactie.be

Bahattin Koçak en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge © videostill VRT.

N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir werd eind vorig jaar door de Turkse media onterecht afgeschilderd als een aanhangster van de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Nu is een tweede Belg van Turkse origine kop van jut in de Turkse pers. De krant 'Daily Sabah' noemt islamleraar Bahattin Koçak de "voorzitter van een vereniging met banden met een terreurgroep". Koçak was vorige week te gast in 'De Afspraak'. De uitspraken die hij daar deed, werden door de Turkse pers volledig verdraaid.

Koçak is coördinator van Beltud, de Vereniging voor Belgisch-Turkse Vriendschap. Volgens de Daily Sabah heeft die vereniging banden met de Gülenistische terreurgroep FETÖ. Maar die terreurgroep bestaat niet eens, zegt Koçak: het is een naam die door Turkse politici werd uitgevonden voor iedereen die gekant is tegen het regime van president Erdogan.



De krant beweert dat Koçak vorige week in 'De Afspraak' "verschillende absurde aanbevelingen deed, zoals het verbieden van de activiteiten van de Diyanet -het Turkse staatsagentschap voor religieuze zaken -, het aanpassen van satellieten om Turkse uitzendingen te blokkeren en verbieden dat Turken gaan stemmen".



Dat Koçak zelf geen Erdogan-aanhanger is, is al langer geweten. Hij heeft al vaker kritiek geuit op de Turkse president en kreeg daarvoor, zowel in het verleden als nu, bedreigingen.



Vandaag was Koçak weer te gast in 'De Afspraak' waar hij vertelde dat hij teleurgesteld is in de reactie van de Belgische overheid. Die doet immers niets aan de bedreigingen aan zijn adres, hoewel de identiteit van verschillende mensen die hem bedreigd hebben, bekend is.



De man laat zich niet afschrikken: "Voorlopig, zo lang het nog kan en zo lang ik mijn mening mag uiten, ga ik dat ook doen. Uiteindelijk leven we in een land, een vrij land, waar gelijkheid en vrijheid toch wel voorname dingen zijn. Ik heb dat allemaal hier geleerd, gelijkheid, vrijheid, en ik gebruik mijn rechten."



Koçak zal nu proberen een recht van antwoord te krijgen in de krant. Lukt dat niet, dan volgt er waarschijnlijk een rechtszaak, zo heeft hij besproken met zijn advocaat Walter Van Steenbrugge.