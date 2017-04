Dak van Gentse basisschool stort in

Door: Sarah Vandoorne

25/04/17 - 19u39

© Sarah Vandoorne .

gent In de Zalmstraat in Gent is het dak van basisschool Klaverblad ingestort. Het dak stortte omstreeks kwart na 6 als een kaartenhuisje in elkaar. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm.