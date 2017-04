Stéphane Moreau stapt uit PS in nasleep Publifinaffaire

EB

Afgevaardigd bestuurder van Nethys en burgemeester van Ans, Stéphane Moreau, heeft vandaag zijn ontslag uit de PS aangekondigd. Vorige week nog zetten de Franstalige socialisten in de nasleep van de Publifinaffaire de vroegere voorzitter van Publifin en Nethys André Gilles uit de partij.

"Nadat ik meer dan drie maanden de evolutie in het Publifindossier heb gevolgd, kom ik tot de vaststelling dat mijn politiek lidmaatschap mij een persoonlijk nadeel berokkent in die zin dat ik niet meer wordt beoordeeld in het licht van de economische resultaten van het bedrijf dat ik leid, maar in functie van strikt politieke criteria", zo deelt Moreau mee in een persmededeling.



Volgens Moreau is het best mogelijk het lidmaatschap van een politieke partij te combineren met de leiding van een succesvolle onderneming, maar "in de huidige context vereist de voortzetting van de economische groei van het bedrijf een vorm van neutraliteit van mij". "Om die redenen, en hoewel ik een man met overtuigingen blijf, met name wat betreft het belang van openbare industriële initiatieven, heb ik besloten ontslag te nemen uit de Parti Socialiste."



Nethys is een dochter van Publifin. De Luikse intercommunale kwam eind vorig jaar in opspraak nadat aan het licht kwam dat lokale mandatarissen riante vergoedingen opstreken om te zetelen in zogenaamde adviesraden, zonder dat daar wezenlijke prestaties tegenover stonden.