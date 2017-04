Internationaal busstation op vier mogelijke locaties in Brussel

Bewerkt door: Dorien Busselot

25/04/17 - 17u32 Bron: Belga

© afp.

De Brusselse regering onderzoekt vier locaties voor een groot internationaal busstation met een capaciteit van minstens 15 perrons: het station van Brussel-Zuid, de P+R zone van het metrostation Delta, de site van COOVI en de site van Bordet. Dat heeft Brussels minister Pascal Smet verduidelijkt op een vraag van CD&V-parlementslid Paul Delva.

"Als hoofdstad van Europa hebben we nood aan een aangepast beleid voor het toenemende autocarverkeer. Je hebt maar één kans op een eerste indruk. We moeten er dan ook voor zorgen dat de autocars vlot in en uit de stad kunnen rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, dat er een vlotte overstap op andere vervoersmodi mogelijk is en dat reizigers in de busterminal van enkele basale faciliteiten kunnen genieten", zegt Delva.



Reizen per autocar zit al enige tijd in de lift en Brussel is met 560 aankomsten en vertrekken per week een kruispunt voor internationale busreizen. Momenteel zijn er in Brussel drie maatschappijen actief op deze markt: Eurolines, met een marktaandeel van 31 procent, FlixBus met een marktaandeel van 33 procent en Ouibus met een marktaandeel van 19 procent.



De Brusselse regering liet een studie uitvoeren over de autocarsector, waaruit tien aanbevelingen volgden. Op basis daarvan besliste de Brusselse regering om tegen 2019 de infrastructuur voor autocars aan het Noordstation te verbeteren en op korte termijn een gesprek met de NMBS op te starten om een busstation aan het Zuidstation te creëren. Op middellange termijn gaat het gewest een echt internationaal busstation uitbouwen met minstens 15 perrons.