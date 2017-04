Raadkamer verlengt aanhouding van jonge moeder die terugkeerde uit Syrië

MVDC

25/04/17 - 17u31 Bron: Belga

© belga.

Brugge De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 24-jarige vrouw met een maand verlengd op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Candide H. werd eind maart opgepakt toen ze met haar peuter en baby terugkeerde uit Syrië.

In de loop van 2014 vertrok de jonge Oost-Vlaamse onder invloed van een Antwerpse vriend naar Syrië. Daar beviel ze in oktober 2015 van een zoontje. De vader van het kind zou eerder gesneuveld zijn in de buurt van IS-bolwerk Raqqa, maar werd in 2016 toch tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan terroristische activiteiten.



Eind december vorig jaar dook de jonge moeder op aan de Syrisch-Turkse grens. Ze was voor de tweede keer moeder geworden en wilde naar huis terugkeren. Bij aankomst op Zaventem werd ze eind maart gearresteerd. De vrouw werd de dag nadien door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. De verdediging geeft geen commentaar over de zaak.